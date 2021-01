Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stangata per Conte, guai anche per la Juve (Di martedì 26 gennaio 2021) Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco degli Squalificati dopo la 19esima giornata del campionato di Serie A. Non sono mancate le sorprese ma soprattutto le indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Passi falsi per Inter e Milan che hanno rispettivamente pareggiato e perso contro Udinese e Atalanta, passo in avanti della Juventus che ha avuto la meglio del Bologna. Continua la striscia positiva della Lazio dopo il successo contro il Sassuolo, blitz della Sampdoria sul Parma mentre la Roma ha vinto con il brivido nel finale contro lo Spezia. Sconfitta esterna del Napoli contro il Verona. Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilha comunicato l’elenco deglidopo la 19esima giornata del campionato diA. Non sono mancate le sorprese ma soprattutto le indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Passi falsi per Inter e Milan che hanno rispettivamente pareggiato e perso contro Udinese e Atalanta, passo in avanti dellantus che ha avuto la meglio del Bologna. Continua la striscia positiva della Lazio dopo il successo contro il Sassuolo, blitz della Sampdoria sul Parma mentre la Roma ha vinto con il brivido nel finale contro lo Spezia. Sconfitta esterna del Napoli contro il Verona.A, ledel(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il ...

CONTE SQUALIFICA INTER – Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena deciso la sanzione di due turni effettivi di squalifica per Antonio Conte per le frasi rivolte all’arbitro Ma ...

