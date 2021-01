Spy Kids: Robert Rodriguez si occuperà del nuovo film prodotto da Skydance (Di martedì 26 gennaio 2021) La storia di Spy Kids ritornerà sugli schermi cinematografici con un film scritto e diretto da Robert Rodriguez e prodotto da Skydance. Spy Kids tornerà sul grande schermo grazie a una nuova versione della storia al centro del franchise che verrà prodotta da Skydance e Spyglass Media Group in collaborazione con Robert Rodriguez. Il filmmaker sarà coinvolto come autore e regista del prossimo lungometraggio che racconterà le avventure di una famiglia multiculturale. Il franchise di Spy Kids ritornerà sugli schermi dopo aver conquistato con il primo lungometraggio nel 2001 ben 112 milioni di dollari negli Stati Uniti. Le avventure dei ragazzini che entrano in azione per salvare i loro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) La storia di Spyritornerà sugli schermi cinematografici con unscritto e diretto dada. Spytornerà sul grande schermo grazie a una nuova versione della storia al centro del franchise che verrà prodotta dae Spyglass Media Group in collaborazione con. Ilmaker sarà coinvolto come autore e regista del prossimo lungometraggio che racconterà le avventure di una famiglia multiculturale. Il franchise di Spyritornerà sugli schermi dopo aver conquistato con il primo lungometraggio nel 2001 ben 112 milioni di dollari negli Stati Uniti. Le avventure dei ragazzini che entrano in azione per salvare i loro ...

La storia di Spy Kids ritornerà sugli schermi cinematografici con un film scritto e diretto da Robert Rodriguez e prodotto da Skydance. Spy Kids tornerà sul grande schermo grazie a una nuova versione ...

Dopo Shark Boy e Lava Girl, ecco che Robert Rodriguez si cimenta in un altro revival: quello di Spy Kids. Ma questa volta si tratterà proprio di un reboot.

