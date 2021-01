Spunta la clausola nel contratto con Pfizer | «Se ci sono reazioni avverse al vaccino | paga lo Stato» Vaccini in ritardo | da Arcuri per ora solo una diffida

Leggi su open.online

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il Commissario straordinario all’emergenza Domenicoper ora non può chereper i ritardi nella consegna delle dosi dicontro il Coronavirus. Il documento inviato ieri, 25 gennaio, chiede il «rispetto degli obblighi contrattuali relativi, anzitutto, alla mancata consegna di dosi destinate alla campagna di vaccinazione della popolazione italiana». Con la minaccia di «ulteriori azioni da intraprendere, in sede nazionale ed europea, a tutela della regolare prosecuzione della campagna e della salute dei cittadini». Come spiega un articolo de La Stampa,vorrebbe intentare una causa civile con una richiesta di risarcimento danni, seguito da un esposto penale per danno procurato alla salute pubblica. Il tutto da presentare poi in sede europea. La faccenda è più facile a ...