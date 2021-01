Spotify: nasce la playlist mensile dedicata al jazz italiano (Di martedì 26 gennaio 2021) jazz Italia playlist Takeover è il nome della playlist curata da Spotify e dedicata alla scena jazz del nostro paese. Ogni mese, a partire da ora, la playlist sarà a cura di un grande nome del jazz italiano che selezionerà per la piattaforma streaming 50 pezzi tra i più rappresentativi nella storia italiana del genere. Una selezione che vedrà impegnati nella scelta, tra gli altri, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Danilo Rea e Roberto Gatto. Il primo takeover, già disponibile sulla piattaforma, è stato affidato a Paolo Fresu, uno dei più noti trombettisti italiani nel mondo, che ha spiegato a Spotify quali sono i criteri fondamentali da tenere in considerazione per comporre una playlist che rappresenti la ... Leggi su panorama (Di martedì 26 gennaio 2021)ItaliaTakeover è il nome dellacurata daalla scenadel nostro paese. Ogni mese, a partire da ora, lasarà a cura di un grande nome delche selezionerà per la piattaforma streaming 50 pezzi tra i più rappresentativi nella storia italiana del genere. Una selezione che vedrà impegnati nella scelta, tra gli altri, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Danilo Rea e Roberto Gatto. Il primo takeover, già disponibile sulla piattaforma, è stato affidato a Paolo Fresu, uno dei più noti trombettisti italiani nel mondo, che ha spiegato aquali sono i criteri fondamentali da tenere in considerazione per comporre unache rappresenti la ...

