Sport 4 0 | la tecnologia in campo

Leggi su udine20

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dai primi replay video, passando per la goal line technology e arrivando fino al Var: laè sempre più presente nei campi di gioco di diversi, dal tennis al calcio, e sono sempre più sofisticati gli strumenti a disposizione dei giudici di gara per evitare errori e uniformare i giudizi. Cosa ci riserverà il futuro? Per quanto riguarda il mondo del calcio, la Fifa sta mettendo a punto nuove tecnologie per rendere il Var più efficiente, e tra qualche anno i guardalinee potrebbero essere sostituiti da veri e propri robot, programmati per correre lungo le linee dele segnalare i fuorigioco con precisione infallibile. Ma c’è di più: un’Intelligenza Artificiale ha inventato per la prima volta uno, lo Speedgate, partendo dall’analisi di oltre 400 discipline. Lo Speedgate è un mix di rugby, calcio, ...