Spezia | si ferma Piccoli | lesione al bicipite femorale

(Di martedì 26 gennaio 2021) LA- Cattive notizie per Vincenzo Italiano , tecnico dello, che non potrà avere a disposizione Robertoper un po' di tempo. La punta scuola Atalanta soffre infatti di un guaio ...

Corriere dello Sport

SPEZIA PICCOLI – Brutte notizie per Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, in vista della partita di giovedì contro il Napoli per i quarti di Coppa Italia: Roberto Piccoli ha riportato una lesion ...