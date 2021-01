SPAL Monza: probabili formazioni e tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio 2021 alle 16.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà SPAL Monza, gara valida per la 20° giornata di campionato di Serie B. Un match che vede a confronto due squadre che lottano per la promozione diretta. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i biancazzurri hanno pareggiato al Giovanni Zini 1 a 1 contro la Cremonese. Nonostante il dominio grigiorosso la SPAL era andata in vantaggio con Paloschi, a cui negli ultimi minuti di gioco ha risposto Ciofani. La squadra di Marino occupa la quarta posizione a quota 33 punti insieme al Cittadella, che però mercoledì 27 dicembre alle 19.00 scenderà in campo contro il Chievo per il recupero della 15° giornata di campionato. I biancazzurri mercoledì 27 dicembre alle 20.45 sfideranno la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio 2021 alle 16.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 20° giornata di campionato di Serie B. Un match che vede a confronto due squadre che lottano per la promozione diretta. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i biancazzurri hanno pareggiato al Giovanni Zini 1 a 1 contro la Cremonese. Nonostante il dominio grigiorosso laera andata in vantaggio con Paloschi, a cui negli ultimi minuti di gioco ha risposto Ciofani. La squadra di Marino occupa la quarta posizione a quota 33 punti insieme al Cittadella, che però mercoledì 27 dicembre alle 19.00 scenderà in campo contro il Chievo per il recupero della 15° giornata di campionato. I biancazzurri mercoledì 27 dicembre alle 20.45 sfideranno la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Il ...

