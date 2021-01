Spal, Marino sfida la Juventus e promette: “Se vinciamo non mangio cannoli per una settimana” (Di martedì 26 gennaio 2021) Unica formazione di Serie B ancora in corsa in Coppa Italia, la Spal si prepara ad una sfida di altissimo livello contro la Juventus, valida per i quarti di finale del torneo. Dopo aver eliminato il Sassuolo, la squadra allenata da Pasquale Marino proverà a dire la sua anche contro i più quotati bianconeri di Torino.Marino e la promessa in caso di vittoria con la Juventuscaption id="attachment 1079763" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionIntervenuto ai microfoni di Tuttosport, il tecnico della Spal ha commentato il momento dei suoi: "Questo traguardo sicuramente è qualcosa di inaspettato. Contro il Sassuolo ci ha girato bene la sorte in qualche episodio e l’espulsione di Djuricic ha spianato la strada. Però la fortuna te la devi anche andare a cercare e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Unica formazione di Serie B ancora in corsa in Coppa Italia, lasi prepara ad unadi altissimo livello contro la, valida per i quarti di finale del torneo. Dopo aver eliminato il Sassuolo, la squadra allenata da Pasqualeproverà a dire la sua anche contro i più quotati bianconeri di Torino.e la promessa in caso di vittoria con lacaption id="attachment 1079763" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionIntervenuto ai microfoni di Tuttosport, il tecnico dellaha commentato il momento dei suoi: "Questo traguardo sicuramente è qualcosa di inaspettato. Contro il Sassuolo ci ha girato bene la sorte in qualche episodio e l’espulsione di Djuricic ha spianato la strada. Però la fortuna te la devi anche andare a cercare e ...

