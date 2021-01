Spagna, in piena pandemia il ministro della Salute si dimette per candidarsi in Catalogna. E indebolire gli indipendentisti (Di martedì 26 gennaio 2021) Per recuperare protagonismo in Catalogna, il Partito Socialista (Psoe) di Pedro Sánchez ha deciso di mettere in campo l’artiglieria pesante. Salvador Illa si è dimesso da ministro della Salute per candidarsi alle elezioni del 14 febbraio nella sua comunità autonoma e tentare di ridurre il potere delle forze indipendentiste. La decisione di rinunciare alla carica nonostante la Spagna sia in piena terza ondata della pandemia —oltre 93mila casi solo nel fine settimana— ha destato non poche polemiche, ma la strategia dei socialisti sta sortendo gli effetti desiderati nei sondaggi e già si parla di “effetto Illa”. L’annuncio della candidatura dell’ormai ex responsabile della Sanità nazionale risale a circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Per recuperare protagonismo in, il Partito Socialista (Psoe) di Pedro Sánchez ha deciso di mettere in campo l’artiglieria pesante. Salvador Illa si è dimesso daperalle elezioni del 14 febbraio nella sua comunità autonoma e tentare di ridurre il potere delle forze indipendentiste. La decisione di rinunciare alla carica nonostante lasia interza ondata—oltre 93mila casi solo nel fine settimana— ha destato non poche polemiche, ma la strategia dei socialisti sta sortendo gli effetti desiderati nei sondaggi e già si parla di “effetto Illa”. L’annunciocandidatura dell’ormai ex responsabileSanità nazionale risale a circa ...

