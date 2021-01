Spadafora: «Decreto CIO? L’ultima parola spetta al Parlamento» (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato l’approvazione del Decreto CIO: queste le sue parole Dopo l’approvazione del Decreto CIO, Vincenzo Spadafora ha rilasciato questa dichiarazione. «Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto contenente le norme che sanciscono l’autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ora L’ultima parola spetta al Parlamento in sede di conversione. Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l’Italia venisse così duramente sanzionata già domani, ma la decisione di oggi fuga ogni dubbio e risolve il problema dell’indipendenza del CONI lasciato aperto dalla riforma del 2019» Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Ministro dello Sport Vincenzoha commentato l’approvazione del: queste le sue parole Dopo l’approvazione del, Vincenzoha rilasciato questa dichiarazione. «Il Consiglio dei Ministri ha approvato ilcontenente le norme che sanciscono l’autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Oraalin sede di conversione. Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l’Italia venisse così duramente sanzionata già domani, ma la decisione di oggi fuga ogni dubbio e risolve il problema dell’indipendenza del CONI lasciato aperto dalla riforma del 2019» Leggi su ...

