Southampton-Arsenal (martedì, ore 21:15) : formazioni, quote, pronostici (Di martedì 26 gennaio 2021) Mikel Arteta ha apportato sette modifiche alla sua squadra, e ha anche dovuto fare a meno del capitano Pierre-Emerick Aubameyang, assente per motivi personali durante il fine settimana. Mentre è probabilissimo che vedremo una diversa versione dei Gunners questa volta, l’esito, almeno in termini di gol segnati, potrebbe essere molto simile, ma questo lo vedremo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 26 gennaio 2021) Mikel Arteta ha apportato sette modifiche alla sua squadra, e ha anche dovuto fare a meno del capitano Pierre-Emerick Aubameyang, assente per motivi personali durante il fine settimana. Mentre è probabilissimo che vedremo una diversa versione dei Gunners questa volta, l’esito, almeno in termini di gol segnati, potrebbe essere molto simile, ma questo lo vedremo InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Southampton-Arsenal (martedì, ore 21:15) : formazioni, quote, pronostici - MoliPietro : Southampton – Arsenal: le due squadre in campo oggi 26 gennaio - infobetting : Southampton-Arsenal (martedì, ore 21:15) : formazioni, quote, pronostici - RaffaeleDeSa : RT @persemprecalcio: ?? #Southampton che continua a sognare, mentre spopola l'hashtag #ArtetaOut dopo l'eliminazione dalla #FACup: ecco cos… - persemprecalcio : ?? #Southampton che continua a sognare, mentre spopola l'hashtag #ArtetaOut dopo l'eliminazione dalla #FACup: ecco… -