Sony Alpha 1 | la nuova fotocamera mirrorless del brand giapponese

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le fotocamere digitali progettate per riprendere azioni veloci in genere danno la priorità alla velocità rispetto alla risoluzione. Fotocamere come la A9 orientata all’azione di, la 1D X Mark II di Canon e la D6 di Nikon vantano tutte un conteggio dei megapixel negli anni ’20 perché le velocità di scatto elevate e i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: ecco quali dispositivi avranno Android OPlayStation VR: venduti 2 milioni di esemplari Il mistero dei Leak di The Last of Us 2 OnePlus 8 Pro permette di vedere attraverso gli oggetti Play Station 5, prezzo e data di uscita Silent Hills torna a terrorizzarci? Moore’s Law is Dead dice si!