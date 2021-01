Sony A1 | annunciata la nuova mirrorless full frame

Leggi su tuttotek

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha ufficialmente annunciato la grande attesa del 2021,A1,che offre tante caratteristiche, come 50 MP e video in 8kha annunciato unaA1, macchina molto attesa da chi, sempre utilizzatore di, si aspettava una novità nel 2021 per quanto riguarda il mondoA1: le caratteristiche dellaSono tante le caratteristiche e le novità all’interno di questae ...