"Sono stato arrestato fratellì" Il rapper finisce in carcere. Ha fatto cose molto gravi (Di martedì 26 gennaio 2021) Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727Wrldstar è un rapper che attualmente conta più di 20 mila follower su Instagram. Il super tatuato influencer, però, pare proprio che in questi giorni non se la stia cavando proprio per il meglio. Infatti, da fonti ufficiali, si evince che ha addirittura subito un mandato di arresto. "Ho preso il muro fratelli", è una delle sue esclamazioni preferite, ma, a quanto sembra, stavolta ha preso qualcosa di peggio. Ecco che cosa ha fatto Corretini Le accuse, tra l'altro, sono gravissime, poiché il cantante avrebbe maltrattato e picchiato la sua compagna. Il Pubblico Ministero, a tal proposito, ha chiesto la custodia cautelare in carcere. In particolare, i Carabinieri di Ponte Galeria si sono precipitati alla sua abitazione tre ...

