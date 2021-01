Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è stata inopportuna (Di martedì 26 gennaio 2021) Qual è la via di uscita da questa crisi di governo? Secondo un Sondaggio di Demopolis per Radio Anch’io (Radio1) una maggioranza relativa vorrebbe che Giuseppe Conte fosse ancora il presidente del Consiglio con un rafforzamento della squadra di governo: così rispondono 4 su 10 intervistati. Un terzo del campione invece vorrebbe le elezioni. Una minoranza, più o meno un quinto, sceglierebbe invece un esecutivo con una maggioranza diversa e con un capo del governo diverso da Conte. Più prevedibili sono le risposte al Sondaggio su quale fetta di elettorato spinge di più per le elezioni anticipate. Naturalmente il sì è plebiscitario tra le forze del centrodestra che tutte le rilevazioni danno in ampio vantaggio sullo schieramento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Qual è la via di uscita da questa crisi di? Secondo uno di Demopolis per Radio Anch’io (Radio1) una maggioranza relativache Giuseppefosse ancora il presidente del Consiglio con un rafforzamento della squadra di: così rispondono 4 su 10 intervistati. Un terzo del campione invecele elezioni. Una minoranza, più o meno un quinto, sceglierebbe invece un esecutivo con una maggioranza diversa e con un capo deldiverso da. Più prevedibili sono le risposte alo su quale fetta di elettorato spinge di più per le elezioni anticipate. Naturalmente il sì è plebiscitario tra le forze del centrodestra che tutte le rilevazioni danno in ampio vantaggio sullo schieramento di ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è… - Noe_Urdangaray : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è… - paolamodenaa : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi 40% Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato” Il Fatto Quotidiano Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi è stata inopportuna

Qual è la via di uscita da questa crisi di governo? Secondo un sondaggio di Demopolis per Radio Anch’io (Radio1) una maggioranza relativa vorrebbe che Giuseppe Conte fosse ancora il presidente del Con ...

Presidenziali portoghesi, Ventura con l’appoggio di Salvini non sfonda. Ma per Chega è una «notte storica»

Avanza il partito della «destra antisistema», anche se il suo candidato è solo terzo. Rebelo de Sousa confermato al primo turno con oltre il 60% dei voti. Delude il risultato della sinistra: Marisa Ma ...

Qual è la via di uscita da questa crisi di governo? Secondo un sondaggio di Demopolis per Radio Anch’io (Radio1) una maggioranza relativa vorrebbe che Giuseppe Conte fosse ancora il presidente del Con ...Avanza il partito della «destra antisistema», anche se il suo candidato è solo terzo. Rebelo de Sousa confermato al primo turno con oltre il 60% dei voti. Delude il risultato della sinistra: Marisa Ma ...