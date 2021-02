Solo per il 30% delle aziende italiane il 5G è una risorsa (Di martedì 26 gennaio 2021) Solamente il 30% delle aziende italiane ha piena consapevolezza del potenziale del 5G, le reti di nuova generazione, mentre il restante 70% non ha la minima idea di cosa sia. Il 63% dei cittadini europei pensa poi che il 5G non sia sicuro. Sono alcuni dei dati emersi nel corso di "Il valore del 5G, tra potenzialità e servizi", incontro online organizzato oggi pomeriggio da Inwit, società italiana attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Grandi opportunità per le imprese e cittadini “Lo sviluppo delle reti 5G può rappresentare il driver abilitante capace di accelerare la trasformazione tecnologica e sostenere la ripresa economica e sociale del nostro Paese – ha detto in apertura Giovanni Ferigo, AD di Inwit - i benefici non saranno Solo economici, ma ... Leggi su agi (Di martedì 26 gennaio 2021) Solamente il 30%ha piena consapevolezza del potenziale del 5G, le reti di nuova generazione, mentre il restante 70% non ha la minima idea di cosa sia. Il 63% dei cittadini europei pensa poi che il 5G non sia sicuro. Sono alcuni dei dati emersi nel corso di "Il valore del 5G, tra potenzialità e servizi", incontro online organizzato oggi pomeriggio da Inwit, società italiana attiva nel settoreinfrastrutture per le telecomunicazioni. Grandi opportunità per le imprese e cittadini “Lo svilupporeti 5G può rappresentare il driver abilitante capace di accelerare la trasformazione tecnologica e sostenere la ripresa economica e sociale del nostro Paese – ha detto in apertura Giovanni Ferigo, AD di Inwit - i benefici non sarannoeconomici, ma ...

