Solo così sono potuto andare in tribunale

Redazione Una mano persa in un incidente e niente soldi per chiedere i danni Il primo giorno in fonderia, Gaetano varca il cancello dell'azienda con l'aria fiera di chi ha un lavoro. Contratto a tempo determinato. Una manna, con il terzo figlio in arrivo. Tutto sembra filare liscio, fino al giorno dell'incidente: mentre rimuove le impurità del macchinario tra una colata e l'altra, lo stampo si chiude e lui resta incastrato con il guanto di protezione. Perde tre dita, carbonizzate, e parte del palmo. Dopo le urla e la corsa in ospedale, il primo pensiero è per la sua famiglia: «E ora come faccio a mantenerli? Come faccio a lavorare?». L'Inail gli riconosce l'invalidità al 50%, garantendogli quindi un assegno mensile che lo aiuterebbe a tirare avanti. A lui la soluzione all'inizio non sembra male. Ma più si guarda la mano fasciata, più capisce che c'è qualcosa che non ...

