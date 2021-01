Solinas | “Sardegna subito ‘zona gialla’ o faremo ricorso al Tar”

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) CAGLIARI – “Se in queste ore la Sardegna non verrà riclassificata ‘zona gialla’, abbiamo intenzione di tutelare le ragioni dell’isola, e del suo tessuto imprenditoriale, in tutte le sedi. Quindi con un ricorso al Tar, già pronto”. A ribadirlo è il governatore Christian Solinas, parlando con i giornalisti durante l’inaugurazione questa mattina del nuovo Centro donne al San Giovanni di Dio, a Cagliari.