Slalom maschile Schladming 2021 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021)va in scena lospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Gara in notturna tra le porte strette sulla pista austriaca. La competizione si sposta dopo tre giorni di prove di velocità a Kitzbuehel. SEGUI LA GARA INLa gara è in programmamartedì 26 gennaio, con la prima manche alle 17:45 e la seconda alle ore 20:45, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.