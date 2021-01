Sky rivoluziona l’offerta | ecco come cambiano i prezzi

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) Skycommerciale. Prosegue il cambiamento del business voluto dal nuovo azionista statunitense Comcast. Stando a quanto riportato da MF-Milano Finanza, arriveranno nuove modifiche dopo il lancio delin banda larga con Open Fiber, il rafforzamento della partnership con Fastweb, gli accordi con Amazon Prime Video e Disney+, l’apertura degli store sul modello delle aziende telefoniche e il progetto per la realizzazione di hub europei per le attività operative. Una rivoluzione che porta il gruppo guidato da Maximo Ibarra a modificare integralmente la proposta per adattarsi al mercato. Di conseguenza, in linea con quanto fatto dagli altri leader del settore, cambierà l’intero listino. Il cambiamento partirà dal 5 febbraio 2021, data che segnerà la concessione ai clienti di maggiore ...