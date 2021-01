ItaSportPress : Siviglia, fredda accoglienza per il Papu Gomez (video) - -

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia fredda

TUTTO mercato WEB

Un gol pesantissimo, che arriva nel momento di maggiore difficoltà per i Colchoneros e che sancisce di fatto la fine della partita. Al 17' l'attaccante argentino è stato bravo a finalizzare una bella ...Successo interno per i colchoneros, che ottengono i tre punti grazie alle reti di Correa e Saul e restano saldi in vetta alla classifica. In alto gli highlights del match. LA CRONACA DEL MATCH Quinta ...