Simona Ventura cambia look: perfetta con il nuovo colore di capelli (Di martedì 26 gennaio 2021) Super Simo sta per tornare e per inaugurare una nuova stagione della sua vita ha pensato di darci un taglio. Eccola splendida con il nuovo look. Scorri nell’articolo per vedere la foto. Simona Ventura: grinta e professionalità fanno di lei un’eterne vincente La bellissima conduttrice televisiva Simona Ventura, ha alle spalle una lunga gavetta che l’ha poi consacrata come una dei personaggi dello spettacolo italiano più amati di sempre. Simona con la sua positività ed esuberanza ha sempre goduto dell’affetto smisurato del pubblico del piccolo schermo. Di lei, il popolo nostrano ha sempre acclamato anche i suoi outfit estrosi e spesso eccentrici, rappresentativi di una personalità vulcanica. Super Simo oltre ad essere un pilastro della televisione è ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Super Simo sta per tornare e per inaugurare una nuova stagione della sua vita ha pensato di darci un taglio. Eccola splendida con il. Scorri nell’articolo per vedere la foto.: grinta e professionalità fanno di lei un’eterne vincente La bellissima conduttrice televisiva, ha alle spalle una lunga gavetta che l’ha poi consacrata come una dei personaggi dello spettacolo italiano più amati di sempre.con la sua positività ed esuberanza ha sempre goduto dell’affetto smisurato del pubblico del piccolo schermo. Di lei, il popolo nostrano ha sempre acclamato anche i suoi outfit estrosi e spesso eccentrici, rappresentativi di una personalità vulcanica. Super Simo oltre ad essere un pilastro della televisione è ...

