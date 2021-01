Simona Baldassarre contro il governo: "Dai banchi a rotelle ai padiglioni mobili, gli ultimi pacchi di Conte" (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Commissario Arcuri, anziché rendere conto degli stop della campagna vaccinale, delle mascherine ultra-pagate e dei banchi a rotelle, ha pensato bene di buttare via altri soldi pubblici. Ha emanato un bando per la realizzazione di padiglioni mobili, detti primula, per la vaccinazione. Con tante strutture abbandonate, chiuse da mesi, dagli ex ospedali ai cinema, ai teatri, alle caserme, non sarebbe stato meglio organizzarle in queste aree e non partire da zero? Tra l'altro, un progetto già oggetto, prima di Natale, di forti polemiche. E un bando non esente da critiche, che prevede “soltanto una settimana di tempo per presentare le offerte tecnico-economiche”. Una tempistica-capestro e costi esorbitanti: nel bando il Commissario si riserva la facoltà di richiedere la produzione di padiglioni sino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Commissario Arcuri, anziché rendere conto degli stop della campagna vaccinale, delle mascherine ultra-pagate e dei, ha pensato bene di buttare via altri soldi pubblici. Ha emanato un bando per la realizzazione di, detti primula, per la vaccinazione. Con tante strutture abbandonate, chiuse da mesi, dagli ex ospedali ai cinema, ai teatri, alle caserme, non sarebbe stato meglio organizzarle in queste aree e non partire da zero? Tra l'altro, un progetto già oggetto, prima di Natale, di forti polemiche. E un bando non esente da critiche, che prevede “soltanto una settimana di tempo per presentare le offerte tecnico-economiche”. Una tempistica-capestro e costi esorbitanti: nel bando il Commissario si riserva la facoltà di richiedere la produzione disino a ...

