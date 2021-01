Sigla Il Commissario Ricciardi | la canzone della serie tv

(Di martedì 26 gennaio 2021) SchedaIlMessa in onda: dal 25 gennaio 2021 Canale tv: Rai1 Protagonisti: Lino Guanciale, Antonio Milo, Nunzia Schiano, Enrico Ianniello, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Adriano Falivene, Fabrizia Sacchi, Mariano Pirrello, Chiara Conti, Marco Palvetti, Peppe Servillo./promo: clicca qui Genere:TV Promo Ilfirst appeared on Ascolti Tv Blog.

LoriGubbio : @LinoGuanciale Assolutamente il Commissario Ricciardi Bravissimo ??????Maione, la vedova ed il prete.. E la Bellissima… - AndreaParre87 : RT @gmduello: La sigla d'apertura de Il commissario Ricciardi è Maggio se ne va di Pino Daniele: fantastica - infoitcultura : La sigla de Il commissario Ricciardi è Maggio se ne va di Pino Daniele - mrjones1981 : RT @gmduello: La sigla d'apertura de Il commissario Ricciardi è Maggio se ne va di Pino Daniele: fantastica - gmduello : La sigla d'apertura de Il commissario Ricciardi è Maggio se ne va di Pino Daniele: fantastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Sigla Commissario

Music Fanpage

A pochi giorni dal via libera dell’Ema è stato annunciato un taglio della distribuzione nell’Ue: da 80 milioni di dosi a 31. Il sospetto è che l’azienda voglia venderle all’estero. La commissaria alla ...Abituata ad ottenere quello che vuole, dopo aver conosciuto Ricciardi non esiterà a fare di tutto per avvicinarsi a lui. Cosa succede nella prima puntata de Il Commissario Ricciardi? Il Commissario Ri ...