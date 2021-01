Sicilia, la festa in zona rossa prima della morte della 17enne Roberta Siragusa (Di martedì 26 gennaio 2021) . Stando a quanto scrivono i giornali locali, Roberta Ragusa insieme al fidanzato Pietro Morreale e alcuni amici – nonostante la zona rossa in Sicilia – si sarebbero riuniti in una casa di campagna. La conferma dalle stories su Instagram della ragazza. Poi i due fidanzati avrebbero litigato. L’avvocato del 19enne intanto smentisce confessione. Un gruppo di amici di Roberta Siragusa, la 17enne il cui corpo senza vita è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, viene sentito in queste ore nella caserma dei carabinieri dove si trova anche il fidanzato della vittima, Pietro Morreale, 19 anni, principale indiziato del delitto. Si tratta di un gruppo di amici ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) . Stando a quanto scrivono i giornali locali,Ragusa insieme al fidanzato Pietro Morreale e alcuni amici – nonostante lain– si sarebbero riuniti in una casa di campagna. La conferma dalle stories su Instagramragazza. Poi i due fidanzati avrebbero litigato. L’avvocato del 19enne intanto smentisce confessione. Un gruppo di amici di, lail cui corpo senza vita è stato trovato in un burrone nelladi Monte San Calogero a Caccamo, viene sentito in queste ore nella caserma dei carabinieri dove si trova anche il fidanzatovittima, Pietro Morreale, 19 anni, principale indiziato del delitto. Si tratta di un gruppo di amici ...

ElenaIncarnato : 19 anni lui 17 lei la uccide si presenta in caserma il giorno dopo con il padre una freddezza unUn calcolatore… - ChiaraCaliendo4 : RT @cinicodippiu: A #Caccamo in #Sicilia, che si trova in #zonarossa, puoi andare a una festa in una villetta tra amici e tornare a casa do… - __WolfHeart__ : RT @SuperFiammetta: Mentre '#Speranza firma l'ordinanza: solo la #Sicilia in #zonarossa' ( - dubbo85638521 : #coronavirus leggo nella tragedia della ragazza di Termini Imerese trovata in un burrone, che la procura indaga, in… - stenric56 : RT @nicolettagrima2: Leggo che la ragazza uccisa a Palermo aveva passato la serata ad una festa con il fidanzato...ma la Sicilia non era zo… -