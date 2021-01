“Sì | questo era il mio lavoro!” Jonathan Kashanian | che lavoro faceva prima del successo al GF e ‘Detto Fatto’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tutti oggi lo apprezziamo come presenza fissa di, maè davvero partito dal basso. La sua simpatia e il suo essere pungente gli permettono di essere amato dal pubblico e anche dalla conduttrice Bianca Guaccero, la quale ha un rapporto straordinario con lui, il quale è comunque apparso per lavolta in assoluto in televisione grazie al ‘Grande Fratello’ nel 2004. Da lì in poi la sua strada è stata in discesa ed è riuscito a ricavarsi un posto nel piccolo schermo. In quell’edizione non partecipò solamente, infatti fu in grado di arrivare fino in fondo e di trionfare. Una volta ottenuto ilal reality show in onda su Canale 5, è sempre stato molto ricercato ed ha iniziato ad essere una presenza stabile di ‘Verissimo’. Poi l’approdo a ...