Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare gli anziani: sette arresti. I video che li hanno incastrati (Di martedì 26 gennaio 2021) I Carabinieri e i poliziotti di Roma stanno dando esecuzione, tra Napoli e Provincia, a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di sette persone, ritenute responsabili di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alle cosiddette truffe agli anziani, estorsione, al furto, circonvenzione di persone incapaci. Decine i casi accertati nella Capitale così come in Friuli Venezia Giulia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) I Carabinieri e i poliziotti di Roma stanno dando esecuzione, tra Napoli e Provincia, a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti dipersone, ritenute responsabili di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alle cosiddette truffe agli, estorsione, al furto, circonvenzione di persone incapaci. Decine i casi accertati nella Capitale così come in Friuli Venezia Giulia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Truffe ad anziani, si fingevano maresciallo o avvocato: sette arresti #carabinieri - ottopagine : Si fingevano maresciallo e avvocato per estorcere denaro #Napoli - PasqualeMarro : Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare anziani, 7 misure cautelari - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Truffe ad anziani, si fingevano maresciallo o avvocato: sette arresti #carabinieri - CAGLIARILIVEAPP : Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare anziani tra il Lazio e il Friuli. 7 persone raggiunte da provvedim… -