Si fingevano avvocato o maresciallo dei carabinieri per truffare gli anziani: sette arrestati in Campania (Di martedì 26 gennaio 2021) Associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, al furto, circonvenzione di persone incapaci e truffa con l’aggravante della circostanza della minorata difesa in relazione all’età senile delle vittime. Sono le accuse contestate, a vario titolo, alle sette persone colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, eseguito dai carabinieri della Compagnia Piazza Dante e dagli agenti del VII Distretto di San Giovanni. L’indagine Scudo, coordinata dal pool della Procura della Repubblica di Roma diretto dal Procuratore aggiunto Lucia Lotti, ha consentito a poliziotti e carabinieri di fare luce su 39 casi di truffe agli anziani, di cui 33 nella capitale e 6 in Friuli Venezia Giulia. In tutti i casi le vittime avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, al furto, circonvenzione di persone incapaci e truffa con l’aggravante della circostanza della minorata difesa in relazione all’età senile delle vittime. Sono le accuse contestate, a vario titolo, allepersone colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, eseguito daidella Compagnia Piazza Dante e dagli agenti del VII Distretto di San Giovanni. L’indagine Scudo, coordinata dal pool della Procura della Repubblica di Roma diretto dal Procuratore aggiunto Lucia Lotti, ha consentito a poliziotti edi fare luce su 39 casi di truffe agli, di cui 33 nella capitale e 6 in Friuli Venezia Giulia. In tutti i casi le vittime avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente...

MediasetTgcom24 : Truffe ad anziani, si fingevano maresciallo o avvocato: sette arresti #carabinieri - il_piccolo : Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare gli anziani: sei gli episodi in Fvg, altri 33 a Roma. - networkpn : Il Fatto Quotidiano Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare gli anziani: sette arresti. I video che li han… - MariRoscino : Si fingevano Maresciallo o avvocato per truffare anziani tra il Lazio e il Friuli Venezia Giulia - infoitinterno : Si fingevano maresciallo o avvocato per truffare gli anziani: sette arresti. I video che li hanno incastrati -