"Sì a un governo di unità nazionale". FI, Tajani si smarca: alta tensione nel centrodestra, un dubbio decisivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è dimesso, Giuseppe Conte, da domani via alle consultazioni. E il premier rischia di non riuscire a tornare in sella. E lo sa. Ed in questo contesto si muove il centrodestra, dove fa rumore, e fa riflettere, la presa di posizione ufficiale di Forza Italia, arrivata con le parole di Antonio Tajani: "La crisi è aperta, ci rimettiamo alla saggezza del capo dello Stato. Se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l'emergenza con un governo di unità nazionale stabile e serio", ha spiegato il vicepresidente del partito. "Altrimenti per assicurare un governo serio lo strumento è il voto", ha aggiunto. Insomma, un'apertura a un governo di "unità nazionale". Soluzione a cui aveva aperto anche Matteo Salvini ma soltanto con un ...

