Serie Netflix: cosa esce a Febbraio? (Di martedì 26 gennaio 2021) Il mese di gennaio è stato particolarmente prolifico per gli abbonati alla piattaforma di streaming più famosa in assoluto: il primo mese del 2021 ha visto Netflix proporre Serie e film che da subito hanno ottenuto un grande riscontro. La popolarità di diversi prodotti che hanno esordito sulla piattaforma come Lupin che ha ottenuto visualizzazioni record fanno si che sempre più produzioni, originali Netflix o meno, vengano aggiunte alla piattaforma; anche l’oramai prossimo di Febbraio si prospetta particolarmente interessante sotto il lato uscite, sia per quanto riguarda Serie, film e documentari. Ecco la lista completa delle uscite per il mese di Febbraio. Film La sposa cadavere – dall’1 Febbraio 2021 All My Friends Are Dead – dal 3 Febbraio ... Leggi su giornal (Di martedì 26 gennaio 2021) Il mese di gennaio è stato particolarmente prolifico per gli abbonati alla piattaforma di streaming più famosa in assoluto: il primo mese del 2021 ha vistoproporree film che da subito hanno ottenuto un grande riscontro. La popolarità di diversi prodotti che hanno esordito sulla piattaforma come Lupin che ha ottenuto visualizzazioni record fanno si che sempre più produzioni, originalio meno, vengano aggiunte alla piattaforma; anche l’oramai prossimo disi prospetta particolarmente interessante sotto il lato uscite, sia per quanto riguarda, film e documentari. Ecco la lista completa delle uscite per il mese di. Film La sposa cadavere – dall’12021 All My Friends Are Dead – dal 3...

