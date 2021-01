Serie A, il bilancio al giro di boa: il Milan vola, Inter in scia, Juve e Napoli rincorrono, e la Roma… (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è chiuso con il titolo virtuale di “Campione d’inverno” consegnato al Milan il girone d’andata più equilibrato e incerto degli ultimi anni.I rossoneri di Stefano Pioli hanno conquistato 43 punti registrando il miglior rendimento nella prima metà della stagione in un campionato a 20 squadre dal 1950/51. Punto forte del Milan sono state le palle inattive, arma utilizzata 16 volte dai rossoneri, più di ogni altra avversaria. Fatto salva qualche eccezione, la squadra di Pioli ha potuto contare sulla solidità difensiva che li ha portati ad ottenere più clean sheets di tutti (sette) confermandosi come la squadra capace di migliorare di più il rendimento rispetto alla stagione successiva con ben 18 punti in più nel proprio bottino.Dietro al Diavolo, si è piazzata l’Inter di Antonio Conte che ha perso l’occasione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è chiuso con il titolo virtuale di “Campione d’inverno” consegnato alilne d’andata più equilibrato e incerto degli ultimi anni.I rossoneri di Stefano Pioli hanno conquistato 43 punti registrando il miglior rendimento nella prima metà della stagione in un campionato a 20 squadre dal 1950/51. Punto forte delsono state le palle inattive, arma utilizzata 16 volte dai rossoneri, più di ogni altra avversaria. Fatto salva qualche eccezione, la squadra di Pioli ha potuto contare sulla solidità difensiva che li ha portati ad ottenere più clean sheets di tutti (sette) confermandosi come la squadra capace di migliorare di più il rendimento rispetto alla stagione successiva con ben 18 punti in più nel proprio bottino.Dietro al Diavolo, si è piazzata l’di Antonio Conte che ha perso l’occasione ...

milansette : Milan, il bilancio dei cartellini in Serie A: 46 ammonizioni e 2 espulsioni - Jacop83 : Milan 46 (come il Crotone), Roma 42 (pensavo meno), Inter 38, Juventus 37, Atalanta 36 (?????????????????????) Napoli 30.… - sportli26181512 : Milan, il bilancio dei cartellini in Serie A: 46 ammonizioni e 2 espulsioni: Il girone d’andata di Serie A 2020/202… - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: I 20 anni di Barazzutti alla guida azzurra si chiudono con un bilancio di 25 vittorie e 19 sconfitte, è stato il capita… - sportli26181512 : Verso Inter-Milan: il bilancio di Stefano Pioli contro Antonio Conte: Il Milan di Stefano Pioli è chiamato subito a… -