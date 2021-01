Sergio Staino il vignettista la passione per il disegno e la malattia

Leggi su ck12

(Di martedì 26 gennaio 2021)in primo piano mentre disegnaNasce e cresce in provincia di Siena,è unregista italiano. Deve la sua educazione tecnica e soprattutto artistica a vari licei frequentati nella provincia di Firenze. Il suo personaggio storico è Bobo, questo lo ha reso famoso perché somigliante ad Umberto Eco, ma chiaramente riferito ed ispirato a sé stesso. Bobo è stato pubblicato per la prima volta sulla rivista Linus, negli anni ’80collabora con diversi quotidiani, come Il Messaggero e L’Unità, fonda e dirige il suo settimanale nel 1987 di nome Tango. Subito dopo per lui si prospettano degli anni di lunga collaborazione con la Rai, dove conduce diversi varietà satirici, con Claudio Bisio. Nel 2016 viene eletto come direttore dell’Unità, ...