Serena Rossi: 'Se il mio compagno mi tradisse? Tenterei di salvare ciò che ho costruito' (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attrice è legata dal 2008 a Davide Devenuto, collega conosciuto sul set di 'Un posto al sole'. Nel 2016 è nato il figlio Diego Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attrice è legata dal 2008 a Davide Devenuto, collega conosciuto sul set di 'Un posto al sole'. Nel 2016 è nato il figlio Diego

RaiPremium : Alle 21.20 'MINA SETTEMBRE' 3° puntata | con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Marina Confalone, Valen… - AlicePenzavalli : Serena Rossi, Bianca Guaccero, Ambra Angiolini e non solo. Le donne che vorrei vedere sul palco di #Sanremo2021 - DSpettacolo : Giuseppe Zeno e Serena Rossi sono insieme i protagonisti della nuova fiction della Rai: Mina Settembre. In un'inter… - infoitcultura : Mina Settembre, oltre sei milioni per la fiction con Serena Rossi - infoitcultura : Mina Settembre, Serena Rossi rompe il silenzio: “Sono emozionata per…” -