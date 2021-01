Senato: in aula Dl Covid, commissioni al lavoro su Recovery plan (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – L’aula del Senato si dedicherà da domani all’esame dei decreti in scadenza sull’emergenza Covid con votazioni alle 15. Le commissioni competenti, invece, potranno proseguire con le previste audizioni sul Recovery plan. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, dove il calendario è stato votato all’unanimità. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen (Adnkronos) – L’delsi dedicherà da domani all’esame dei decreti in scadenza sull’emergenzacon votazioni alle 15. Lecompetenti, invece, potranno proseguire con le previste audizioni sul. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, dove il calendario è stato votato all’unanimità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : (Immagini di poco fa) Verso l'Aula del Senato per ascoltare Conte... Gli porterò i vostri saluti, sperando che ques… - fattoquotidiano : Conte al Senato: “Mafia è virus peggiore del Covid, difesa legalità è nel nostro Dna”. Poi ricorda Borsellino: lung… - MonicaCirinna : Governo e maggioranza in piedi all'arrivo di Liliana Segre nell'aula del Senato. Grazie, senatrice, per questo enne… - luisaloffredo28 : RT @sruotolo1: #senato #crisidigoverno #LilianaSegre Quando è entrata in aula ci siamo alzati e l’abbiamo applaudita. Mi sono emozionato. h… - pamelabelfanti : @lahaineetlamour E' una questione di numeri..ed al Senato per farli tornare devi venderti anima e dignità, per ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato aula Senato, la prima volta della 'Var' in Aula, il precedente di Barani Agenzia ANSA Senato: in aula Dl Covid, commissioni al lavoro su Recovery plan

Roma, 26 gen (Adnkronos) - L'aula del Senato si dedicherà da domani all'esame dei decreti in scadenza sull'emergenza Covid con votazioni alle 15. Le ...

Zingaretti: "Non vogliamo votare". Il Pd punta alla pace Conte-Renzi per un governo "autorevole

Il Partito democratico spinge per la pace. A partire dal suo segretario, Nicola Zingaretti, che Radio Immagina, a proposito del rischio di elezioni anticipate, afferma: ”È stata la scelta di Matteo Re ...

Roma, 26 gen (Adnkronos) - L'aula del Senato si dedicherà da domani all'esame dei decreti in scadenza sull'emergenza Covid con votazioni alle 15. Le ...Il Partito democratico spinge per la pace. A partire dal suo segretario, Nicola Zingaretti, che Radio Immagina, a proposito del rischio di elezioni anticipate, afferma: ”È stata la scelta di Matteo Re ...