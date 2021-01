' Se la Honda chiama Andrea è pronto a sostituire Marquez' | parola del manager del Dovi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il Motomondiale inizia il 28 marzo in Qatar. La casa dell'Ala d'oro dovrà sostituirlo se non avrà recuperato dall'infortunio. Il primo nome è quello del collaudatore Stefan Bradl ma ildel ...

infoitsport : Battistella: 'Obiettivo 2022, ma se Honda chiama Dovi è pronto' - infoitsalute : Battistella: 'Obiettivo 2022, ma se Honda chiama Dovi è pronto' - Motorsport_IT : #MotoGP | Battistella: 'Obiettivo 2022, ma se Honda chiama Dovi è pronto' - sportli26181512 : Futuro Dovizioso, parla il manager Simone Battistella: 'Lavoriamo per rientrare nel 2022': Parla Simone Battistella… -

Ultime Notizie dalla rete : Honda chiama

L’ex pilota della Ducati ha compiuto un programma di allenamento che non sembra affatto quello di un pilota a riposo. Per prepararsi ad una stagione di motocross, ufficialmente, ma il manager ha fatto ...Telefonate dalla Honda non ne sono arrivate ma, nel caso, Dovizioso sarebbe pronto, sia fisicamente sia mentalmente. Il tester non lo vuole fare, il tappabuchi nemmeno, però magari un provino in Qatar ...