Sconcerti su Inter-Milan: Il miglior modo per non far pesare questo derby sul futuro è giocarlo per divertirsi (Di martedì 26 gennaio 2021) Mario Sconcerti sul Corriere della Sera si concentra sul derby tra Milan e Inter che lui definisce due realtà solide del nostro campionato Il miglior modo per non far pesare questo derby sul futuro è giocarlo per divertirsi Innanzitutto l’Inter, quella di Conte che lui definisce sempre inesatta, ma che ha dimostrato ampiamente il suo gioco nelle 57 partite della sua gestione È imperfetta nel gioco, non negli uomini. Non migliora ma è già possente. Non le manca fantasia, le manca velocità Il derby è una gara delicata per il Milan Il Milan non gioca da così tanto con la sua squadra base che si è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Mariosul Corriere della Sera si concentra sultrache lui definisce due realtà solide del nostro campionato Ilper non farsulperInnanzitutto l’, quella di Conte che lui definisce sempre inesatta, ma che ha dimostrato ampiamente il suo gioco nelle 57 partite della sua gestione È imperfetta nel gioco, non negli uomini. Nona ma è già possente. Non le manca fantasia, le manca velocità Ilè una gara delicata per ilIlnon gioca da così tanto con la sua squadra base che si è ...

