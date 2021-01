Sci alpino | Sofia Goggia | “Sto crescendo anche in gigante | mi fa bene prima dei Mondiali”

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha conquistato un buon settimo posto neldi Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci. La bergamasca, reduce da due vittorie in discesa libera a Crans Montana, sta tornando a macinare puntiin questa specialità e ha manifestato tutta la sua gioia ai microfoni della Fisi: “Era una pista molto tecnica ed era difficile prendere tutti i tempi giusti, soprattutto nella parte finale, che nella seconda mè tutta al buio. Sono contenta della mia gara: soprattutto nella seconda msono riuscita a tenere un ritmo migliore. Stoine mi fa moltoquesto risultato nell’ultimodel ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Gazzetta_it : #CoppadelMondo: in #gigante vince la #Worley. #MartaBassino show, chiude terza, Goggia settima, Brignona ottava… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - v33Redazione : Sci alpino: Tessa Worley trionfa a Plan de Corones - fenomenogabry : Tessa Worley, rimonta e vince nel gigante di Plan de Corones. - Video Sci Alpino Femminile -

Sofia Goggia ha conquistato un buon settimo posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca, reduce da due vittorie in discesa libera a Crans Mont ...Tocca a Federica Brignone, parte con 0.11 sulla francese: non può fare calcoli, deve attaccare se vuole la top3. 10.18 Marta Bassino ha disputato tre giganti a Kronplatz, ottenendo due terzi ed un qua ...