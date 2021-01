Sci alpino | Marta Bassino | rimonta da podio a Kronplatz! Risorge Tessa Worley dopo oltre 2 anni

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021)un digiuno didue, la francesetorna alla vittoria in Coppa del Mondo di scie doma la difficilissima pista Erta di Kronplatz. La transalpina, che non festeggiava da Soelden 2018, si candida come una delle grandi favorite per gli imminenti Mondiali di Cortina d’Ampezzo: si tratta peraltro di un’atleta che sa esaltarsi nelle rassegne iridate, avendo già vinto due ori tra le porte larghe nel 2013 e 2017. La 31enne sembrava aver imboccato la parabola discendente della carriera, tuttavia è risorta di prepotenza 10 giorni fa a Kranjska Gora con unche l’ha sbloccata psicologicamente. Oggi ha sciato con leggerezza sui solchi di una pista esigente, recuperando dalla quinta posizione a metà gara ed imponendosi con 27 centesimi di ...