Sci alpino | Marta Basino a caccia del pokerissimo a Kronplatz | Vinatzer e gli azzurri per il riscatto a Schladming

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà un martedì ricchissimo per la Coppa del Mondo di sci. Si comincia la mattina con il gigante femminile dasulla difficilissima pista Erta e poi si conclude la sera con lo spettacolo della night race dello slalom maschile di. Si parte dunque dall’Italia per quello che è probabilmente il gigante più difficile a livello femminile. La Erta è una pista veramente difficile da affrontare e dove solo le migliori riescono a vincere. C’è grande attesa per la squadra azzurra e soprattutto perBassino, la dominatrice della stagione con quattro vittorie su cinque giganti disputati. La piemontese non ha mai vinto a, ma vanta due terzi posti e ha l’occasione di mettere un’ipoteca sulla coppa di specialità. Le rivali di certo non mancano, con Bassino che deve guardare in ...