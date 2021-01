Sci alpino | Erik Arvidsson vince la discesa di Orcieres di Coppa Europa | Franzoni 9° primo degli italiani

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021)si è aggiudicato ladiMerlette 1850 (Francia) valevole per lamaschile di sci2020-2021. Sulla pista transalpina lo statunitense, sceso con il numero di pettorale numero 37, ha chiuso la sua gara con il tempo di 1:27.30 precedendo per 23 centesimi lo svizzero Gilles Roulin che, ormai, si sentiva di avere la vittoria in tasca. Assieme a loro sul podio un altro statunitense, Sam Morse, a 30 centesimi, Quarta posizione per ildei francesi, Sam Alphand, a 34 centesimi, quinta per lo svizzero Stefan Rogentin a 54, mentre è sesto l’austriaco Maximilian Lahnsteiner a 62. Settimo lo svizzero Arnaud Boisset con un distacco di 62 centesimi, ottavo lo svedese Olle Sundin a 70 quindi è nono il ...