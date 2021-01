Sci alpino | Coppa Europa 2021 | a Zell am See sboccia il talento di Zrinka Ljutic Viviani dodicesima

(Di martedì 26 gennaio 2021) Prima vittoria in carriera inper la croata. La 17enne, che possiede un grandissimo, si è imposta nello slalomam See, davanti alla tedesca Lena Duerr, vincitrice nella gara di ieri, per 59 centesimi. Terzo posto per la svedese Liv Ceder, che ha accusato un ritardo di 1”08 dalla vetta. Quarto posto per la giapponese Asa Ando (+1.12), che ha preceduto la svedese Moa Bostroem Muessner (+1.34) e la ceca Martina Dubovska (+1.58). La migliore azzurra è stata Serenaa 2?10. Subito dietro di lei ha chiuso Sophie Mathiou a 2?11 da. A punti vanno anche Vera Tschurtschenthaler e Beatrice Sola, mentre è uscita Lara Della Mea, che ieri aveva chiuso in seconda posizione. Ordine ...

Prima vittoria in carriera in Coppa Europa per la croata Zrinka Ljutic. La 17enne, che possiede un grandissimo talento, si è imposta nello slalom Zell am See, davanti alla tedesca Lena Duerr, vincitri ...