Sci alpino, Coppa del Mondo maschile: la classifica dopo slalom Schladming (Di martedì 26 gennaio 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino maschile dopo lo slalom speciale di Schladming. Resta saldamente al comando il francese Alexis Pinturault, che appare in pieno controllo nella corsa alla Sfera di Cristallo. Il francese conquista il terzo posto sulla Planai e aumenta a 253 punti il vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt. Sale al terzo posto Marco Schwarz grazie alla vittoria nello slalom di casa, che gli permette di superare l’infortunato Kilde. Il migliore degli italiani è Dominik Paris, ventesimo con 244 punti. slalom Schladming: LA CRONACA, SCHWARZ PRECEDE NOEL E PINTURAULT La classifica generale aggiornata dopo lo ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lagenerale delladel2020/2021 di scilospeciale di. Resta saldamente al comando il francese Alexis Pinturault, che appare in pieno controllo nella corsa alla Sfera di Cristallo. Il francese conquista il terzo posto sulla Planai e aumenta a 253 punti il vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt. Sale al terzo posto Marco Schwarz grazie alla vittoria nellodi casa, che gli permette di superare l’infortunato Kilde. Il migliore degli italiani è Dominik Paris, ventesimo con 244 punti.: LA CRONACA, SCHWARZ PRECEDE NOEL E PINTURAULT Lagenerale aggiornatalo ...

IPZS : ??Le due monete dedicate al 150° anniversario di Roma Capitale d'Italia e ai Campionati mondiali di sci alpino di Co… - Gazzetta_it : #CoppadelMondo: in #gigante vince la #Worley. #MartaBassino show, chiude terza, Goggia settima, Brignona ottava… - _Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - shopenauerwho : RT @ultimenotizie: No del Sap alla partecipazione di Gianna #Nannini alla cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021,… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Feller butta via la gara, sulla Planai vince Marco Schwarz ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine -