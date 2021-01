Sci alpino: classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo gigante Kronplatz (Di martedì 26 gennaio 2021) La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino femminile aggiornata dopo lo slalom gigante di Kronplatz di martedì 26 gennaio. Al comando troviamo ancora Petra Vlhova, ma accorcia Lara Gut nei suoi confronti grazie al secondo posto oggi alle spalle di Tessa Worley. Le azzurre restano in corsa per il cristallo, ottima Marta Bassino sul podio, un po’ in ombra Brignone e Goggia. I RISULTATI DELLA GARA LA classifica AGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 883 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 783 3. Lara Gut-Behrami (Sui) 747 4. Marta Bassino (Ita) 715 5. Sofia Goggia (Ita) 690 6. Mikaela Shiffrin (Usa) 6157. Federica Brignone (Ita) 579 8. Katharina Liensberger (Aut) 497 9. Corinne Suter (Sui) ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lagenerale dideldi sciaggiornatalo slalomdidi martedì 26 gennaio. Al comando troviamo ancora Petra Vlhova, ma accorcia Lara Gut nei suoi confronti grazie al secondo posto oggi alle spalle di Tessa Worley. Le azzurre restano in corsa per il cristallo, ottima Marta Bassino sul podio, un po’ in ombra Brignone e Goggia. I RISULTATI DELLA GARA LAAGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 883 punti 2. Michelle Gisin (Sui) 783 3. Lara Gut-Behrami (Sui) 747 4. Marta Bassino (Ita) 715 5. Sofia Goggia (Ita) 690 6. Mikaela Shiffrin (Usa) 6157. Federica Brignone (Ita) 579 8. Katharina Liensberger (Aut) 497 9. Corinne Suter (Sui) ...

