Scandalo di corruzione e malgoverno a Liegi, per il giornale belga la città 'sembra Palermo'" (Di martedì 26 gennaio 2021) Se a Liegi è scoppiato un caso di malgoverno e corruzione allora la città assomiglia a Palermo. Sta facendo discutere e arrabbiare la comunità italiana in Belgio questo paragone in senso dispregiativo ... Leggi su europa.today (Di martedì 26 gennaio 2021) Se aè scoppiato un caso diallora laassomiglia a. Sta facendo discutere e arrabbiare la comunità italiana in Belgio questo paragone in senso dispregiativo ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo corruzione Estonia, scandalo corruzione. Si dimette il premier Affaritaliani.it L’Estonia è il primo paese guidato solo da donne

Kaja Kallas, 43 anni, segretaria del Partito Riformatore estone, liberale ed europeista, sarà la prima donna a guidare il governo dell’Estonia, dopo essere riuscita ad accordarsi con i rivali centrist ...

Estonia: la neopremier giura, 2 donne ai vertici dello Stato

La neopremier estone Kaja Kallas ha giurato con i ministri del suo governo davanti alla presidente della Repubblica Kersti Kaljulaid. Da oggi il Paese baltico ha così due donne ai vertici dello Stato.

