Sardegna, Solinas "Serve riclassificazione, requisiti zona gialla" (Di martedì 26 gennaio 2021) "Abbiamo tutti i requisiti per essere in zona gialla e se il governo non provvederà a riclassificare la Regione tuteleremo la Sardegna in tutte le sedi". Così il governatore della Sardegna Christian Solinas sul passaggio dell'isola in zona arancione. "Il ricorso è pronto – prosegue – Noi non abbiamo voglia di fare contrapposizioni sterili". mgg/red su Il Corriere della Città.

