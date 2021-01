Santo del giorno 26 Gennaio: Santi Timoteo e Tito (Di martedì 26 gennaio 2021) Sapete qual è il Santo del giorno 26 Gennaio? Oggi la Chiesa cattolica festeggia i Santi Timoteo e Tito, che furono vescovi e stretti collaboratori di San Paolo Apostolo. Fu quest’ultimo a metterli a capo, rispettivamente, delle comunità di Efeso e di Creta. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano e cosa fecero di importante i Santi Timoteo e Tito. Santo del giorno 26 Gennaio: chi era San Timoteo. Cenni biografici essenziali Originario di Listra, dove nacque intorno al 17, Timoteo apparteneva ad una famiglia mista, ma si convertì al Cristianesimo seguendo le orme della madre e della nonna. Fu probabilmente tramite le due donne che egli conobbe San Paolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 26 gennaio 2021) Sapete qual è ildel26? Oggi la Chiesa cattolica festeggia i, che furono vescovi e stretti collaboratori di San Paolo Apostolo. Fu quest’ultimo a metterli a capo, rispettivamente, delle comunità di Efeso e di Creta. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano e cosa fecero di importante idel26: chi era San. Cenni biografici essenziali Originario di Listra, dove nacque intorno al 17,apparteneva ad una famiglia mista, ma si convertì al Cristianesimo seguendo le orme della madre e della nonna. Fu probabilmente tramite le due donne che egli conobbe San Paolo ...

panzieti : @beau1949 @MinistroEconom1 Sarebbero un grande aiuto in questa tragedia per salvare il nostro Paese ma ci aiuterà a… - CiaoKarol : San Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero ?? Il #Santo di oggi - 26 Gennaio 2021 ?????? - hazsunflowerr : ma per quale motivo fanno delle cringiate del genere santo dio - danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 1ª fase | 1ª rodada | 26/01/21 | 20:00 #Palmeiras¹4 vs vasco… - FamigliaSEP : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 1ª fase | 1ª rodada | 26/01/21 | 20:00 #Palmeiras¹4 vs vasco… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Martedì 26 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Cassa integrazione Covid: “Il cognato del premier non ha beneficiato di alcun privilegio”

Cassa integrazione Covid: "Il cognato del premier non ha beneficiato di alcun privilegio". Cronaca - Lo dicono i legali viterbesi di Shawn John Shadow - E' il fratello della compagna di Giuseppe Conte ...

Covid, muore in ospedale un uomo di 37 anni

Sono 17 i nuovi contagiati in provincia, in calo i ricoveri al Santo Stefano. Sotto controllo la situazione al Pio Istituto ...

Cassa integrazione Covid: "Il cognato del premier non ha beneficiato di alcun privilegio". Cronaca - Lo dicono i legali viterbesi di Shawn John Shadow - E' il fratello della compagna di Giuseppe Conte ...Sono 17 i nuovi contagiati in provincia, in calo i ricoveri al Santo Stefano. Sotto controllo la situazione al Pio Istituto ...