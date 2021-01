Sanremo 2021, svelato il sistema delle bolle: ecco come funziona (Di martedì 26 gennaio 2021) La macchina organizzatrice del Festival di Sanremo 2021 prosegue spedita, a testimonianza di come in Rai la volontà sia quella di regalare al pubblico da casa uno spettacolo per quanto possibile “normale”. Nelle scorse ore, il quotidiano Il Giorno ha spiegato come funziona il sistema delle bolle, citando i virgolettati di una fonte anonima. ecco quanto è stato svelato circa l’organizzazione della kermesse sanremese, su cui non sono mancate le polemiche nel corso dell’ultima settimana. Il sistema delle bolle per Sanremo 2021 È innegabile che Sanremo 2021 non potrà essere lo spettacolo a 360 gradi che è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) La macchina organizzatrice del Festival diprosegue spedita, a testimonianza diin Rai la volontà sia quella di regalare al pubblico da casa uno spettacolo per quanto possibile “normale”. Nelle scorse ore, il quotidiano Il Giorno ha spiegatoil, citando i virgolettati di una fonte anonima.quanto è statocirca l’organizzazione della kermesse sanremese, su cui non sono mancate le polemiche nel corso dell’ultima settimana. IlperÈ innegabile chenon potrà essere lo spettacolo a 360 gradi che è ...

