Sanremo 2021, la Rai cerca figuranti per il Festival: quali sono i requisiti? (Di martedì 26 gennaio 2021) Amadeus aveva rassicurato il pubblico e la stampa riguardo alla nuova edizione della kermesse musicale. La produzione sta lavorando a Sanremo 2021, per rendere lo spettacolo più accessibile e «tranquillo» possibile, constatati i tempi in cui viviamo e il dilagare della pandemia di Coronavirus. La Rai chiama a raccolta: si cercano figuranti! La Rai, una volta che ha confermata l'impossibilità di avere un pubblico durante le serate dello spettacolo, ha dichiarato di essere alla ricerca di figuranti che dovranno sostituire gli spettatori. L'annuncio è stato divulgato in rete, e la Rai precisa: «stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia».

