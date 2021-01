Sanders 'usa' i suoi guanti per beneficenza: la sua foto sulle felpe contro la fame in Vermont (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è parlato quasi più di lui che del neopresidente Joe Biden dopo la cerimonia di insediamento alla casa bianca. Bernie Sanders si è detto "divertito" della foto che lo ritrae seduto con le muffole ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è parlato quasi più di lui che del neopresidente Joe Biden dopo la cerimonia di insediamento alla casa bianca. Berniesi è detto "divertito" dellache lo ritrae seduto con le muffole ...

