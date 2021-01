Samara Weaving protagonista del biopic su Elizabeth Patterson Bonaparte

(Di martedì 26 gennaio 2021)sarà, moglie del fratello minore di Napoleonenonchè madre fondatrice degli Stati Uniti d'America.si prepara a recitare nelLiz, dedicato a, prima moglie di Girolamo, fratello minore di Napoleone, socialite dell'epoca nota per l'indipendenza e gli abiti succinti sfoggiati nell'alta società. Diretto da Adam Leon e sceneggiato da Gabriel Neustadt, Liz racconterà la vita della socialite di Baltimora, figlia di un ricco mercante che diventò la prima moglie di Girolamo, fratello minore di Napoleone, dopo ...

